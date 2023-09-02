تطبيق Notepad يحصل على ميزة "الحفظ التلقائى" على ويندوز 11

تختبر مايكروسوفت بعض الميزات الجديدة الرائعة لأداة حفظ لقطات الشاشة أو ما تعرف بـ Snipping Tool على نظام التشغيل Windows 11 وبرنامج Notepad، وهذة الميزات موجودة فقط في النسخة التجريبية Windows Insider فى الوقت الحالى، لكن من الممكن طرحها قريبا للمزيد من المستخدمين.



وبحسب موقع The Verge الأمريكى، فيمكن الآن لأى شخص يحاول إيقاف تشغيل جهاز الكمبيوتر الخاص به أو إغلاق برنامج Notepad، حفظ برنامج "المفكرة" تلقائيًا وعلامات التبويب، والوضع المظلم.



وفي منشور مدونة Windows Insider Program الذى يعلن عن الميزات الجديدة ، كتب Dave Grochocki:



ومع هذا التحديث، سيبدأ برنامج "المفكرة" في حفظ حالة الجلسة تلقائيًا مما يسمح لك بإغلاق "المفكرة" دون أي مقاطعة لمربعات الحوار ثم المتابعة من حيث توقفت عند العودة، سيقوم برنامج "المفكرة" تلقائيًا باستعادة علامات التبويب المفتوحة مسبقًا بالإضافة إلى المحتوى غير المحفوظ والتحريرات عبر علامات التبويب المفتوحة هذه.



ومع ذلك، لا تؤثر حالة الجلسة المحفوظة على أي من ملفاتك، ولا يزال بإمكانك اختيار حفظ التغييرات غير المحفوظة على الملفات أو تجاهلها في أي وقت تغلق فيه علامة تبويب.



كما حصلت أداة Snipping Tool في ويندوز على واجهة أفضل لتسجيل الشاشة، وهناك اختصار جديد للوحة المفاتيح للانتقال مباشرة إلى تسجيل الشاشة بدلاً من الاضطرار إلى النقر فوقه من شريط أدوات لقطة الشاشة وخيار مصدر الصوت الافتراضي الجديد، حتى تتمكن من تضمين إدخال الميكروفون بالإضافة إلى صوت الكمبيوتر، وسيكون ذلك مفيدًا.

