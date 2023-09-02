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كاميرا مثبتة بجسم شرطي تظهره وهو يقتل امرأة حامل

02 أيلول / سبتمبر 2023 09:34

كاميرا مثبتة بجسم شرطي تظهره وهو يقتل امرأة حامل
كاميرا مثبتة بجسم شرطي تظهره وهو يقتل امرأة حامل

أظهرت لقطات كاميرا الشرطة تم نشرها مؤخرا لحظة إطلاق النار على امرأة حامل وقتلها على يد الشرطة في ولاية أوهايو الأمريكية.

ونشر قسم شرطة بلدة "بليندون" لقطات على صفحته على موقع فيسبوك تظهر مقتل امرأة تدعى "تاكيا يونج" (21 عاما) برصاص أحد عناصر الشرطة.

وفي مقطع الفيديو الذي تم تسجيله يوم 24 أغسطس، تظهر يونج في سيارتها خارج متجر "كروجر" للبقالة، حيث اقترب شرطي من جانب السائق من سيارة يونج وأمرها بالخروج. وعندما سألت يونج عن السبب، قال الشرطي إنها متهمة بالسرقة من المتجر

ويظهر صوت يونج في الفيديو وهي تقول "لم أسرق شيئا".

وفي هذه اللحظة، يسير شرطي آخر أمام السيارة ويصيح "اخرجي من السيارة".

وفي مقطع الفيديو، يظهر صوت يونج وهي تسأل "هل ستطلق علي النار"؟

وبينما كان الشرطي أمام سيارة يونج وهو يشهر مسدسه، شوهدت يونج وهي تحرك عجلة القيادة صوب اليمين. وبدأت السيارة في التقدم ببطء، فقام الشرطي بإطلاق النار عبر زجاج السيارة الأمامي ليقتل يونج.

وقال بيان صدر أمس الجمعة من شون والتون محامي عائلة يونج "بعد مشاهدة الفيديو بأكمله، لا يمكن انكار أنه لم يكن من الممكن تجنب وفاة تاكيا فحسب، لكنه أيضا يظهر إساءة خطيرة لاستخدام القوة والسلطة".

وكانت يونج حاملا عندما لقيت حتفها، ولم تنج طفلتها أيضا.

وأصدر قائد شرطة بليندون، جون بيلفورد، بيانا مع مقطع الفيديو يوضح بالتفصيل الخطوات التي اتخذها القسم منذ إطلاق النار المميت، بما في ذلك مطالبة مكتب التحقيقات الجنائية في أوهايو بالتحقيق في الحادث.

وقال البيان "وضعت الشرطي الذي أطلق النار في أجازة إدارية. ولزيادة الحرص، وضعت الشرطي الآخر في اجازة إدارية".

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