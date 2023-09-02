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هيئة تشجيع الاستثمار تنهي أعمال تدقيق ملفات منحة الاتحاد الأوروبي

02 أيلول / سبتمبر 2023 10:12

هيئة تشجيع الاستثمار تنهي أعمال تدقيق ملفات منحة الاتحاد الأوروبي
هيئة تشجيع الاستثمار تنهي أعمال تدقيق ملفات منحة الاتحاد الأوروبي

غزة-وكالة الرأي 
قامت لجنة الحوافز التابعة هيئة الاستثمار والمدن الصناعية بإنهاء كافة أعمال تدقيق الملفات المقدمة للهيئة بغرض الحصول على منحة الاتحاد الأوربي - المرحلة الثانية.

 وقد اعتمدت اللجنة دعم وتمويل 6 مصانع بمنحة مالية غير مستردة حيث تنوعت هذه المصانع في عدة مجالات شملت على صناعات بلاستيكية، صناعات خشبية، صناعة الملابس، صناعات كرتونية و مطابع.

هذا وتأتي هذه المنحة استكمالاً لباقي المنحة التي أقرها الاتحاد الأوروبي لدعم مصانع وشركات مدينة غزة الصناعية وتشجيع الانتقال لها.

من الجدير بالذكر ،أن المنحة المقررة لمدينة غزة الصناعية هي عبارة عن 7 مليون يورو استفاد منها في المرحلة الأولى 14 مصنع و 6 مصانع في المرحلة الثانية.

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