"التنمية "تشارك في دورة تدريبية لتنمية قدرات موظفي مؤسسة الربيع

غزة-وكالة الرأي

شاركت وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة في مدير دائرة الدفاع الإجتماعي أ. معتز دغمش و مقدمي الرعاية الاجتماعيةفي مؤسسة الربيع والذي يشمل كل مراقبي السلوك على مستوى المحافظات وكل الاختصاصيين الاجتماعيين والنفسيين الذين يعملون في المجال داخل المؤسسة، في الدورة التدريبية القيّمة بعنوان"تنمية القدرات ".

جاء ذلك في طور الشراكة الفعالة بين مؤسسة الربيع وجمعية "عائشة" للتنمية المجتمعية ومن أجل تقديم خدمة أفضل لنزلاء المؤسسة.

من جانبه، أكد دغمش أن ذلك يأتي حسب الخطة الاستراتيجية الفعالة والتي وضعتها "إدارة مؤسسة الربيع" دائرة الدفاع الإجتماعي في وزارة التنمية الإجتماعية لتطوير الأداء العملي والمهني والتقني في التعامل مع الأحداث داخل المؤسسة والمتابعة البعدية وتقديم الخدمة الفُضلى لهم..

