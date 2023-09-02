مجمع ناصر الطبي يعقد المؤتمر الدولي الـ11 لأمراض الباطنة

غزة – وكالة الرأي :

يعقد مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوب قطاع غزة، مؤتمره الدولي الـ11 لأمراض الباطنة، حيث يعد المؤتمر فرصة كبيرة لالتقاء الأطباء والاستشاريين وذوي الاختصاص، والباحثين.

وانطلاق المؤتمر يوم أمس الجمعة ويستمر لمدة ثلاثة أيام متتالية، في قاعة المؤتمرات بفندق المشتل، شمال قطاع غزة، ويغطي كافة تخصصات الباطنة العامة والخاصة بكافة فروعها القلب والكلى والصدرية والأعصاب والمناظير.

وتم عقد ورشات تدريبية وتخصصية في مجالات الباطنة قبل انطلاق المؤتمر بيومين، حيث حمل المؤتمر عنوان "التفوق ليس فقط فعلنا، بل هو عادتنا"، بحيث يعتمد بشكل كبير على الأبحاث العلمية والمحاضرات، ودراسة حالات تم التعامل معها في أقسام الباطنة في المستشفيات وفي المراكز التابعة لوزارة الصحة الفلسطينية وأبحاث علمية تم إعدادها من قبل الأطباء، ويناقش أخر التحديثات في البروتوكولات الطبية العلمية.

وقدم للمؤتمر ما يزيد عن 70 ورقة عمل قدمت من قبل الأطباء والاستشاريين للمشاركة في المؤتمر، وفي مختلف التخصصات، تم قبول 41 ورقة عمل منها، بالإضافة الى أوراق عمل عبارة عن بوسترات تختص بكثير من الدراسات والدليل الطبي لأمراض الباطنة.

ويشهد المؤتمر هذا العام يشهد مشاركات دولية من أمريكا وبريطانيا ومصر والقدس والضفة الغربية.

ومن المفترض أن يناقش المؤتمر أكثر من 17 محور وجلسة، منها أمراض القلب والاحتشاء القلبي وفشل القلب وامراض الكبد والجهاز الهضمي والصدري.

كذلك أمراض السكري ، والمباديء الارشادية والسريرية لكثير من أقسام الباطنة مثل ضغط الدم الغدد الصماء والقلب والسكري.

أيضاً أمراض الفشل الكلوي وتأثير الأدوية لمعالجة فقر الدم وخاصة في مرضى الغسيل الكلوي والسكتة الدماغية وكيفية الكشف عن أمراض القلب والشرايين، كذلك أمراض الجهاز الهضمي مثل امراض القولون والمناظير.

ويناقش كذلك الأخلاقيات الطبية، ومقاومة المضادات الحيوية وتأثير ذلك على المرضى في المستشفيات الفلسطينية، وسمية بعض الأدوية المستخدمة في علاج أمراض الروماتيزم.

تصوير : عطية درويش