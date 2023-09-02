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إضراب في مدارس جبل المكبر احتجاجاً على اجراءات الاحتلال

02 أيلول / سبتمبر 2023 11:28

القدس المحتلةوكالة الرأي :

عم الإضراب، اليوم السبت، عددا من مدارس بلدة جبل المكبر بمدينة  القدس المحتلة، في اليوم الأول من العام الدراسي الجديد، احتجاجا على اجراءات بلدية الاحتلال الإسرائيلي التعسفية بحق الطلبة.

وجاء الاضراب استجابة لدعوة لجنة أولياء الأمور المركزية لمدارس جبل المكبر، حيث بدأ بإضراب مفتوح في مدرستي السواحرة الثانوية للبنين، وابن الهيثم الاعدادية للبنين، ووقفة احتجاجية في مدرسة الصلعة الجديدة، رفضا لقرارات الاحتلال بحق المدارس.

وأكدت اللجنة، أن الاضراب مستمر حتى تستجيب بلدية الاحتلال إلى مطالبهم المشروعة، التي تقدمت بها مرارا وتكرارا دون جدوى، وتتمثل في: نقل طلاب مدرسة السواحرة الثانوية للبنين الى مبنى مدرسة ابن الهيثم الاعدادية في منطقة واد الحمص، ونقل طلاب مدرسة ابن الهيثم الاعدادية للبنين الى المبنى الجديد الكائن في حي الجعابيص، وتأمين مواصلاتهم، وذلك بعد رفض شركة السفريات نقل الطلاب لهذا العام.

ومن ضمن المطالب أيضا، تقديم خطة عمل مستقبلية لبناء مؤسسات تعليمية جديدة، واغلاق المباني المستأجرة التي لا تتناسب مع المواصفات المطلوبة.

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