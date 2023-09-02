وكالة الرأي الفلسطينية المرور: 6 وفيات و179 إصابة في 337 حادث سير خلال أغسطس وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة تتمكن من إطفاء الحريق بمكب النفايات في منطقة جحر الديك وكالة الرأي الفلسطينية إضراب في مدارس جبل المكبر احتجاجاً على اجراءات الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية بحرية الاحتلال تهاجم الصيادين في بحر شمال مدينة غزة وكالة الرأي الفلسطينية مجمع ناصر الطبي يعقد المؤتمر الدولي الـ11 لأمراض الباطنة وكالة الرأي الفلسطينية "التنمية "تشارك في دورة تدريبية لتنمية قدرات موظفي مؤسسة الربيع وكالة الرأي الفلسطينية هيئة تشجيع الاستثمار تنهي أعمال تدقيق ملفات منحة الاتحاد الأوروبي وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2610) السبت 2/9/2023 وكالة الرأي الفلسطينية كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح غداً وكالة الرأي الفلسطينية كاميرا مثبتة بجسم شرطي تظهره وهو يقتل امرأة حامل
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

الصحة العالمية: ارتفاع الإصابات بفيروس "كورونا" عالمياً

02 أيلول / سبتمبر 2023 12:48

كورونا
كورونا

الرأي – وكالات :

أعلنت منظمة الصحة العالمية عن زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا بنسبة 38 بالمئة في آب/ أغسطس مقارنة بالشهر الذي سبقه، وأنه تم الإبلاغ عن أكثر من 1.4 مليون حالة في جميع أنحاء العالم.

وبحسب التقرير البحثي الوبائي الذي نشرته منظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، فإنه في فترة 28 يومًا من 31 تموز/ يوليو إلى 27 آب/ أغسطس، تم الإبلاغ عن أكثر من 1.4 مليون حالة إصابة جديدة بكورونا، وأكثر من 1800 حالة وفاة بسبب الفيروس.

وبالمقارنة بفترة الـ28 يومًا السابقة، كانت هناك زيادة بنسبة 38 بالمائة في حالات الإصابة، وانخفاض بنسبة 50 بالمائة في معدل الوفيات.

إلى ذلك، ووفقا للتقرير، فإن الحالات المبلغ عنها لا تعكس بشكل دقيق معدلات الإصابة بسبب انخفاض الاختبارات والإبلاغ عالميًا.

يشار إلى أن بيانات منظمة الصحة العالمية، تبين أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 770 مليون حالة إصابة بكورونا، و6 ملايين و956 ألف حالة وفاة بسبب الوباء في جميع أنحاء العالم.

 

ـ

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كتابان لأسيرين يبصران النور من داخل سجون الاحتلال

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟