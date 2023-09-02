وكالة الرأي الفلسطينية المرور: 6 وفيات و179 إصابة في 337 حادث سير خلال أغسطس وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة تتمكن من إطفاء الحريق بمكب النفايات في منطقة جحر الديك وكالة الرأي الفلسطينية إضراب في مدارس جبل المكبر احتجاجاً على اجراءات الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية بحرية الاحتلال تهاجم الصيادين في بحر شمال مدينة غزة وكالة الرأي الفلسطينية مجمع ناصر الطبي يعقد المؤتمر الدولي الـ11 لأمراض الباطنة وكالة الرأي الفلسطينية "التنمية "تشارك في دورة تدريبية لتنمية قدرات موظفي مؤسسة الربيع وكالة الرأي الفلسطينية هيئة تشجيع الاستثمار تنهي أعمال تدقيق ملفات منحة الاتحاد الأوروبي وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2610) السبت 2/9/2023 وكالة الرأي الفلسطينية كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح غداً وكالة الرأي الفلسطينية كاميرا مثبتة بجسم شرطي تظهره وهو يقتل امرأة حامل
أخبار » الأخبار الفلسطينية

مجمع ناصر الطبي يواصل عقد مؤتمر أمراض الباطنة لليوم الثاني

02 أيلول / سبتمبر 2023 01:07

غزةوكالة الرأي :

واصل مجمع ناصر الطبي، لليوم الثاني على التوالي، جدول أعماله في المؤتمر الدولي الـ11 لأمراض الباطنة، والمنعقد لمدة ثلاثة أيام في مدينة غزة.

وقدم عدد من الأطباء المشاركين عدة أوراق بحثية وعلمية حول الأمراض حول العالم وتطوراتها وآخر البحوث التي أجريت لعلاجها، مع عرض عدة حالات تم دراستها من قبل الأطباء.

ومن المفترض أن يناقش المؤتمر أكثر من 17 محور وجلسة، منها أمراض القلب والاحتشاء القلبي وفشل القلب وامراض الكبد والجهاز الهضمي والصدري.

كذلك أمراض السكري ، والمباديء الارشادية والسريرية لكثير من أقسام الباطنة مثل ضغط الدم الغدد الصماء والقلب والسكري.

أيضاً أمراض الفشل الكلوي وتأثير الأدوية لمعالجة فقر الدم وخاصة في مرضى الغسيل الكلوي والسكتة الدماغية وكيفية الكشف عن أمراض القلب والشرايين، كذلك أمراض  الجهاز الهضمي مثل امراض القولون والمناظير.

ويناقش كذلك الأخلاقيات الطبية، ومقاومة المضادات الحيوية وتأثير ذلك على المرضى في المستشفيات الفلسطينية، وسمية بعض الأدوية المستخدمة في علاج أمراض الروماتيزم.

تصوير: عطية درويش

371910850_1399968647232598_1556110129722255706_n 371911447_1254141871937719_8326932719163743747_n 371911437_332716376070624_426925620648817236_n 371907269_1046386169690430_48266205309601377_n 371891513_215019307919598_6141788220176360033_n 371510662_836159951350320_3000353409097070823_n 371807647_832110721796823_2662546770457075179_n 370986137_1659314977912092_1658746175511623744_n 371128773_701019085376116_8792561398068457822_n
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كتابان لأسيرين يبصران النور من داخل سجون الاحتلال

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟