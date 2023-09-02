مجمع ناصر الطبي يواصل عقد مؤتمر أمراض الباطنة لليوم الثاني

غزة – وكالة الرأي :

واصل مجمع ناصر الطبي، لليوم الثاني على التوالي، جدول أعماله في المؤتمر الدولي الـ11 لأمراض الباطنة، والمنعقد لمدة ثلاثة أيام في مدينة غزة.

وقدم عدد من الأطباء المشاركين عدة أوراق بحثية وعلمية حول الأمراض حول العالم وتطوراتها وآخر البحوث التي أجريت لعلاجها، مع عرض عدة حالات تم دراستها من قبل الأطباء.

ومن المفترض أن يناقش المؤتمر أكثر من 17 محور وجلسة، منها أمراض القلب والاحتشاء القلبي وفشل القلب وامراض الكبد والجهاز الهضمي والصدري.

كذلك أمراض السكري ، والمباديء الارشادية والسريرية لكثير من أقسام الباطنة مثل ضغط الدم الغدد الصماء والقلب والسكري.

أيضاً أمراض الفشل الكلوي وتأثير الأدوية لمعالجة فقر الدم وخاصة في مرضى الغسيل الكلوي والسكتة الدماغية وكيفية الكشف عن أمراض القلب والشرايين، كذلك أمراض الجهاز الهضمي مثل امراض القولون والمناظير.

ويناقش كذلك الأخلاقيات الطبية، ومقاومة المضادات الحيوية وتأثير ذلك على المرضى في المستشفيات الفلسطينية، وسمية بعض الأدوية المستخدمة في علاج أمراض الروماتيزم.

تصوير: عطية درويش