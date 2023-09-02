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الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري للأسير مناع

02 أيلول / سبتمبر 2023 07:35

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IMG_0594

الداخل المحتل- وكالة الرأي:

جددت محكمة "سالم" العسكرية التابعة للاحتلال الإسرائيلي، الاعتقال الإداري بحق الباحث في الشأن الإسرائيلي، الأسير المحرر ياسر مناع، مدة 4 شهور جديدة وللمرة الثانية على التوالي.

وقالت سهى جبارة، زوجة مناع: "إن الاحتلال جدّد الاعتقال الإداري للمرة الثانية لزوجها دون تهمة واضحة أو محاكمة عادلة".

وأعاد جيش الاحتلال اعتقال الأسير "مناع" يوم 8 أيار/ مايو 2023، خلال مروره عبر حاجز "زعترة" العسكري جنوبي مدينة نابلس، وحوله للاعتقال الإداري مدة 4 شهور قابلة للتجديد.

واعتقل مناع، وهو من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، بعد الإفراج عنه بأقل من عامين من سجون الاحتلال، وكان قد أمضى في ذلك الاعتقال حكماً بالسجن مدة سنتين ويوم، ودفع خلاله غرامة قدرها 4000 شيكل.

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