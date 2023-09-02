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نعيم يرحب بتصريحات وزيرة بلجيكية حول جرائم الاحتلال

02 أيلول / سبتمبر 2023 07:47

غزة- وكالة الرأي:

رحب عضو قيادة حركة حماس في قطاع غزة د. باسم نعيم بتصريحات وزيرة التعاون والتنمية البلجيكية "كارولين غينيز" حول جرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، وخاصة الأطفال.

وأكد نعيم اليوم السبت أن تصريحات الوزيرة البلجيكية، تتوافق تماماً مع الحقائق على الأرض والتي أكدتها عدة تقارير أممية، وخاصة في ظل حكومة اليمين المتطرف الحالية.

وبيّن أن ردّة فعل الاحتلال الصهيوني وقيادته الغاضبة من التصريحات تعكس خوف الكيان من فضح أساطيره التي روجها على مدار عقود وحرصه على إبقاء جرائمه بعيداً عن الرأي العام والإعلام الدولي.

ودعا نعيم المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات فورية لكبح جماح الاحتلال ومنعه من التصرف بحرية تجاه شعبنا الفلسطيني، وضمان محاسبة قادته والمستوطنين على جرائمهم المتواصلة ضد شعبنا وأرضنا ومقدساتنا.

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