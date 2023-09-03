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العاروري والنخالة يلتقيان حسن نصر الله في بيروت

03 أيلول / سبتمبر 2023 08:23

العاروري والنخالة يلتقيان السيد حسن نصر الله في بيروت
العاروري والنخالة يلتقيان السيد حسن نصر الله في بيروت

بيروت - وكالة الرأي:

التقى نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الشيخ صالح العاروري، الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، والأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة في بيروت، حيث تمّ استعراض آخر المستجدات ‏والتطورات السياسية خصوصًا في فلسطين.

 وجرى خلال اللقاء تقييم مشترك للوضع في الضفة ‏الغربية وتصاعد حركة المقاومة فيها، وكذلك التهديدات الإسرائيلية الأخيرة، وتمّ ‏التأكيد على الموقف الثابت والراسخ لكلّ قوى محور المقاومة في مواجهة العدو ‏الصهيوني واحتلاله وغطرسته وأهمية التنسيق والتواصل اليومي والدائم بين حركات ‏المقاومة، خصوصًا في فلسطين ولبنان لمتابعة كلّ المستجدات السياسية والأمنية ‏والعسكرية واتخاذ القرار المناسب. ‏

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