متوسط أسعار المنتجات الزراعية في الأسواق المحلية

وكالة الرأي الفلسطينية للإعلام
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03 أيلول / سبتمبر 2023 08:29
غزة – وكالة الرأي
نشرت وزارة الزراعة في غزة أسعار اللحوم والمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية، والتي جاءت على النحو التالي:
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