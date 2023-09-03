وكالة الرأي الفلسطينية إصابة 3 مستوطنين في 26 عملًا مقاومًا بالضفة خلال 24 ساعة وكالة الرأي الفلسطينية متوسط أسعار المنتجات الزراعية في الأسواق المحلية وكالة الرأي الفلسطينية استقرار أسعار صرف العملات مقابل الشيقل اليوم وكالة الرأي الفلسطينية العاروري والنخالة يلتقيان حسن نصر الله في بيروت وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: أجواء صيفية عادية والحرارة حول معدلها العام وكالة الرأي الفلسطينية متضررو جنين: أموال المتبرعين لم تصلنا وسنخرج في اعتصامات وكالة الرأي الفلسطينية إصابة صياد برصاص بحرية الاحتلال في عرض بحر بيت لاهيا وكالة الرأي الفلسطينية شؤون الاسرى ونادي الأسير: الأسرى مستعدون لمواجهة إجراءات "بن غفير" وكالة الرأي الفلسطينية نعيم يرحب بتصريحات وزيرة بلجيكية حول جرائم الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية هنية يدعو أهالي الداخل المحتل لحقن الدماء
أخبار » الأخبار الحكومية

متوسط أسعار المنتجات الزراعية في الأسواق المحلية

03 أيلول / سبتمبر 2023 08:29

غزةوكالة الرأي

نشرت وزارة الزراعة في غزة أسعار اللحوم والمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية، والتي جاءت على النحو التالي:

2222 خضرة جديد
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كتابان لأسيرين يبصران النور من داخل سجون الاحتلال

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟