إطلاق نار على مستوطنة بأريحا ومواجهات بالقدس ورام الله

رام الله - وكالة الرأي:

أطلق مقاومون الليلة الماضية النار صوب مستوطنة “الفيرد” الإسرائيلية الجاثمة على أراضي الفلسطينيين جنوب مخيم عقبة جبر بأريحا.

وتمكن المقاومون من الانسحاب بسلام بعد تنفيذ العملية.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت ليلة أمس الطفل يوسف عبدالله الخطيب (17 عامًا) والشاب جهاد سليمان أبو شلهوب (19 عامًا) من مخيم عقبة جبر بأريحا، أثناء مرورهما عبر الحاجز المقام على مدخل المدينة.

وزعم الاحتلال أنه اعتقل شاباً فلسطينياً خطط لتنفيذ عملية باستخدام عبوات ناسفة على نبع مياه كان بداخله مجموعة من المستوطنين قرب أريحا.

وفي رام الله اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت بلدة بيرزيت فجر اليوم الأحد، أصيب خلالها شاب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط.

كذلك اعتقلت قوات الاحتلال الشاب سيف صلاح وشحة بعد اقتحام منزله في بلدة بيرزيت شمال رام الله.

وفي الخليل استهدف شبان بالزجاجات الحارقة البرج العسكري المقام على مدخل مخيم العروب شمال المدينة.

وتمكن الشباب الثائر أيضا من استهداف البؤرة الاستيطانية في حي بطن الهوى ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى بوابل من الزجاجات الحارقة.

بالتزامن مع ذلك تواصل قوات الاحتلال لليوم الثالث على التوالي إقامة حاجز لتفتيش المركبات على مدخل بلدة الطور بالقدس، وتعيق مرور الأهالي وتتسبب بأزمات سير خانقة.