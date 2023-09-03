الإعلام الحكومي: 96 انتهاكاً ضد الصحفيين خلال أغسطس

غزة – وكالة الرأي:

سجّل المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، 96 انتهاكاً بحق الحريات الإعلامية خلال شهر أغسطس الماضي.

ورصد وحدة الرصد والمتابعة بالمكتب في تقريرها الشهري، 80 انتهاكا ارتكبه الاحتلال الإسرائيلي ضد الصحفيين بمشاركة إدارات مواقع التواصل الاجتماعي في محاربة المحتوى الفلسطيني، مقابل 16 انتهاكاً من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية.

ووثقت الوحدة، أكثر من ”16” حالة اعتقال واحتجاز واستدعاء وتمديد وإصدار حكم، وإبعاد من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي من بينهم اعتقال أربع صحفيين وهم: أحمد جلاجل، وأحمد الصفدي، ومحمد نزال، ورائد شراونة، واحتجاز ستة صحفيين وهم نجوى عدنان، وخالد بدير، وشادي جرارعة، وساري جرادات، وإبراهيم سنجلاوي، واستدعاء الصحفي أحمد الصفدي للمرة الثانية، وعدد آخر من الصحفيين خلال تواجدهم في الميدان لتغطية الأحداث، وكذلك إبعاد اثنين من الإعلاميين عن مدينة القدس والمسجد الأقصى وهما الصحفي أحمد الصفدي لمدة شهر، ومعاذ إغبارية لمدة أسبوعين.

إلى ذلك، أصدرت محكمة الاحتلال حكماً بالسجن الفعلي بحق الصحفيين رمزي عباسي لمدة (عام ويوم)، بعد تمديد اعتقاله عدة مرات، وتأجيل محاكمته في بداية الشهر، وإصدار حكم بحق الصحفي إبراهيم أبو صفية لمدة 24 شهراً.

كما سجلت وحدة الرصد، اعتداء قوات الاحتلال ومستوطنيه على عشرات من الصحفيين، من بينهم” 20” إعلامياً وإعلامية، واستهدافهم بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز السامة، وضربهم ودفعهم وسحلهم عدا عن شتمهم بألفاظ نابية، ومحاولة الاحتلال التفتيش الجسدي لبعضهم خلال التحقيق معهم، من بينهم إصابة محمد قنديل بقنبلة غاز في ظهره أطلقها جنود الاحتلال عليه شرق قطاع غزة.

ومنعت قوات الاحتلال بالشراكة مع المستوطنين، أكثر من ”27“ صحفياً عن تغطية الأحداث، وعرقلت أداء مهامهم الإعلامية لحجب جرائم الاحتلال وما يرتكبه بحق الشعب الفلسطيني، كما منعت من السفر ”2” من الصحفيين وهما علاء الريماوي ، ومحمد نزال.

ورصدت وحدة الرصد ”3” حالات اقتحام لمنازل الصحفيين وهم: الصحفية ديالا جويحان، ومعاذ إغبارية، ورائد شراونة، عدا عن تسجيل ”2” تحطيم لأثاث منزل الصحافية جويحان، ومعاذ إغبارية.

وبشأن المضايقات والتعذيب داخل سجون الاحتلال، سجل التقرير (2) حالة، حيث واصلت إدارة سجون الاحتلال الإهمال الطبي بحق الكاتب وليد دقة، ورفض الإفراج عنه رغم انتهاء مدة اعتقاله، وكذلك رفضت محكمة الاحتلال الصحفي رمزي عباسي من احتضان طفلته .

كما سجلت الوحدة رصد ”2” حالة فرض كفالة مالية على الصحفيين أحمد الصفدي وقيمتها5000 شيكل، وكذلك على الصحفي إبراهيم أبو صفية وقيمتها 2000 شيكل.

وبشأن انتهاكات مواقع التواصل الاجتماعي، سجلت وحدة الرصد والمتابعة أكثر من ”6” حالات انتهاك بعد أن أغلقت وقيدت حسابات وحظرت إدارات "الفيس بوك"، وانستجرام" و"تيك توك"، وذلك في إطار محاربة المحتوى الفلسطيني لخدمة الاحتلال الإسرائيلي بذريعة نشر على المواقع ما يخالف تعليمات النشر.فلسطينية

وبشأن انتهاكات أجهزة الامن الفلسطيني، سجلت وحدة الرصد والمتابعة خلال شهر أغسطس 2023 أكثر من ”16” انتهاك تمثل في تسجيل ”6” إصابات جراء اعتداء أفراد من حركة فتح ومن الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الخليل وجنين، على الصحفيين.

كما تم تسجيل ”2” حالة استدعاء للصحفيين سامي الساعي، وجراح خلف والتحقيق معهما على خلفية عملها الصحفي. وكذلك تسجيل حالة ”1” سرقة كاميرا وحذف محتوياتها، كما سجل ”5” حالات منع من التغطية وعرقلة عمل الصحفيين.

في حين تم تسجيل ”1” اقتحام لمنزل الكاتبة لمى خاطر والاعتداء على وجها، وتسجيل عدد ”1” تحطيم مركبة زوج الكاتبة لمى خاطر.