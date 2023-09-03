Oppo تنافس آبل وسامسونغ بساعة ذكية أنيقة ومتطورة

كشفت Oppo عن ساعة Watch 4 Pro الجديدة التي صنفت من بين أفضل الساعات الذكية وأكثرها أناقة وتطورا.

وتأتي Oppo Watch 4 Pro بهيكل أنيق ومتين أبعاده (50.1/38.3/12.9) ملم، وزنه 52.3 غ، محمي من الماء والغبار وفق معيار 5ATM، ومحاط بإطار متين مصنوع من الستانلس.

وحصلت الساعة على شاشة LTPO AMOLED بمقاس 1.91 بوصة، دقة عرضها (378/496) بيكسل، مجهزة بميزة Always-on display، ومحمية بزجاج مضاد للصدمات والخدوش.

تعمل هذه الساعة بنظام ColorOS Watch 3.0، ومعالج Qualcomm Snapdragon W5+ Gen 1، ومعالج رسوميات Adreno A702، وذواكر وصول عشوائي 2 غيغابايت، وذاكرة داخلية 32 غيغابايت.

وزوّدت بتقنيات esim لإجراء المكالمات عبر الشبكات الخلوية، وحساسات لقياس معدلات نبض القلب ومعدلات الأكسجة في الدم، وحساس لإجراء تخطيط كهربائي للقلب.

ودعمتها Oppo بمكبرات صوت، وشريحة NFC، ومقياس درجة حرارة الجسم، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وبطارية بسعة 750 ميلي أمبير.

المصدر: ixbit