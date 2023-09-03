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TCL تطلق حاسبها اللوحي الجديد بسعر منافس

03 أيلول / سبتمبر 2023 09:50

TCL تطلق حاسبها اللوحي الجديد بسعر منافس
TCL تطلق حاسبها اللوحي الجديد بسعر منافس

أعلنت TCL عن مواصفات حاسبها اللوحي الجديد الذي ستطرحه بسعر منافس جدا مقارنة بالحواسب الجديدة من نفس الفئة.

وسيأتي حاسب TCL Tab 10L Gen2 بهيكل مصنوع من البلاستيك والمعدن والزجاج المقاوم للصدمات والخدوش، أبعاده (241/156.6/8) ملم، وزنه 472غ.

أما شاشته فجاءت IPS LCD بمقاس 10.1 بوصة، دقة عرضها (1280/800) بيكسل، ترددها 60 هيرتزا، ومعدل سطوعها 249 شمعة/م تقريبا.

ويعمل الحاسب بنظام Android 13، ومعالج Mediatek MT8766B، ومعالج رسوميات PowerVR GE8300، وذواكر وصول عشوائي 3 غيغابايت، وذواكر داخلية 32 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

وزود الحاسب بكاميرا أساسية بدقة 10 ميغابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 2 ميغابيكسل.

وجهزته TCL بمنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وبطارية بسعة 6000 ميلي أمبير تعمل مع تقنية الشحن السريع، أما سعر هذا الجهاز في الأسواق العالمية فسيكون 110 يورو تقريبًا.

المصدر: ixbit

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