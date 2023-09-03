فوز كبير لنماء.. وتعادل قاتل للهاونة.. وانتصاران في الثانية

حقق فريق نماء فوزا مستحقا على المجمع الإسلامي، فيما تعادل بيت لاهيا مع شباب الزوايدة ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري الدرجة الأولى.

ونجح نماء في الفوز على المجمع الإسلامي بثلاثية نظيفة جاءت بتوقيع الهداف عاهد أبو مراحيل في الدقائق 10 و54 و88، ليرفع رصيده إلى النقطة 12 في المركز الأول، ويتوقف رصيد المجمع عند 3 نقاط في المركز العاشر.

وفي المباراة الثانية، تعادل بيت لاهيا وشباب الزوايدة (2-2). وسجل لبيت لاهيا فادي عوض الله في الدقيقة 19، ومصطفى الداعور 90، وأحرز للزوايدة محمد أبو موسى في الدقيقة 27 وعمرو عبد الرحمن في الدقيقة 57.

ورفع بيت لاهيا رصيده إلى النقطة 8 في المركز الثالث، وبات رصيد الزوايدة 7 نقاط في المركز الرابع.

دوري الثانية

وفي دوري الثانية فرع "الوسطى والجنوب"، تفوق العطاء على القادسية (1-0)، وبنفس النتيجة انتصر الاستقلال على خدمات دير البلح.