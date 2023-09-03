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خلال المرحلة المقبلة

وزارة الأسرى تدعو شعبنا لتشكيل أكبر حالة دعم وإسناد للأسرى

03 أيلول / سبتمبر 2023 10:12

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

غزةوكالة الرأي:  

دعت وزارة الأسرى والمحررين في غزة، أبناء شعبنا الفلسطيني وكافة قواه الحية لتجنيد كل الإمكانيات، وتسخير كل الطاقات للانخراط مع الأسرى في أي معركتهم ضد قرارات المتطرف "بن غفير"، وتشكيل أكبر حالة دعم وإسناد لهم في المرحلة المقبلة.

وشددت الوزارة في بيان وصل "الرأي" نسخة منه، اليوم الأحد، على أهمية قيام المنظمات الدولية والإنسانية بدورها في الضغط على الاحتلال للجم عدوان حكومة الاحتلال الفاشية بحق الأسرى، وإلزامها بتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني في التعامل مع الأسرى.

وكان بن غفير أوعز لمصلحة السجون ببدء تنفيذ قراره بتقليص زيارات عوائل الأسرى الفلسطينيين من مرة شهريًا إلى مرة كل شهرين، بالإضافة لقراره السابق بمنع الإفراج المبكر عن الأسرى من ذوي الأحكام المخففة من شهر إلى 3 سنوات، مع قرب انتهاء محكوميتهم، بسبب الاكتظاظ داخل السجون.

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