أغلى قطعة جبن في العالم.. سعرها "لا يُصدّق"

حطّم مطعم إسباني الرقم القياسي العالمي لأغلى قطعة جبن في العالم، عندما دفع 30 ألف يورو مقابل قطعة تزن 2.2 كيلوغرام مصنوعة يدويًا.

وتستضيف مدينة لاس أريناس الإسبانية في الأسبوع الأخير من أغسطس/آب كل عام مسابقة لبيع أفضل قطع جبن "كابراليس" في مزاد علني وفقا لموقع "theolivepress".

وذكر الموقع أن مطعم "Llagar de Collotto" الإسباني دفع هذا العام 30 ألف يورو مقابل قطعة جبن "كابراليس" مصنوعة يدويا من حليب البقر والماعز، وتنضج في كهف بجبال بيكو لعدة أشهر.

واختيرت القطعة من قبل لجنة التحكيم كأفضل أنواع الجبن من بين 15 منتجا شاركت في المسابقة. وقال صانع قطعة الجبن جييرمو بادا: "كنا نعلم أن لدينا جبنًا جيدًا، ولكننا كنا نعلم أنه من الصعب جدا الفوز".

وأصبح جبن كابراليس يحظى بشعبية متزايدة في إسبانيا وخارجها، وبيع أكثر من 66 كيلوغراما منها العام الماضي في دول الاتحاد الأوروبي وحده، وفقًا لموقع "theolivepress".