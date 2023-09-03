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بلدية غزة تطلق كتيب تعريفي عن المدينة

03 أيلول / سبتمبر 2023 10:21

بلدية غزة تطلق كتيب تعريفي عن المدينة
بلدية غزة تطلق كتيب تعريفي عن المدينة

غزة-وكالة الرأي 
أطلقت بلدية غزة النسخة الأولية من كتيب تعريفي بمدينة غزة بعنوان "غزة حيث تسكب الشمس نورها"، والذي يهدف لتعريف بهذا المدينة وتاريخها العريق وحاضرها من خلال تبنيها الكتيب.

ويتنقل الكتيب في فصوله الثلاثة بين طيّات هذه المدينة الجميلة، حيث تنهض بلدية غزة بروح المدينة العنقاء متحدثاً عن تاريخ هذه المدينة التي سميت في القرنين الخامس والسادس الميلاديين بالمدينة الشريفة والمدينة الجميلة والمدينة الغنية والمدينة المضيئة، الثرية بمعالمها التاريخية والأثرية الخالدة، ثم يتطرق لحاضرها النابض بالحياة بالرغم من كل الظروف والتحديات، متحدثاً عن أوجه الحياة ما بين أسواق المدينة الشعبية والحرف التقليدية المتوارثة ومراكزها الثقافية والخدماتية، ووجهاتها السياحية وغيرها.

ونضع كتيب "غزة حيث تسكب الشمس نورها" بنسخته الأولية بين أيديكم، أملين أن يعزز هذا المخرج رؤيتنا في تعزيز مكانة المدينة والاحتفاء بماضيها وحاضرها.
ويمكن الحصول والإطلاع على النسخة الإلكترونية للكتيب من خلال مسح QR CODE المرفق أو الضغط على الرابط:

https://gaza-city.org/gaza-guidebook    
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