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لجنة تعيين القضاة تختتم مراحل مسابقة (تعيين قاضٍ شرعي) للعام

03 أيلول / سبتمبر 2023 10:29

لجنة تعيين القضاة
لجنة تعيين القضاة

غزة-وكالة الراي 
أعلنت لجنة تعيين القضاة في المجلس الأعلى للقضاء الشرعي عن اختتام مراحل مسابقة (تعيين قاضٍ شرعي) في محاكم أول درجة للعام 2023م؛ بعد عقدها المسابقة الشفاهية.

وأجرت اللجنة المسابقة الشفاهية الساعة 9:00 صباحا السبت 2/9/2023م في مقر المجلس الأعلى للقضاء الشرعي؛ برئاسة فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم النجار، وعضوية أصحاب الفضيلة الشيخ أحمد حسين البحيصي والشيخ عماد الدين حمدي مدوخ والشيخ جمال حامد الحفني والشيخ بلال داوود أبو خاطر.

وتقدم للمقابلة الشفاهية 10 متسابقين هم: أحمد توفيق العبادلة، أحمد جلال حبيب، زياد محمد النبريص، صبحي إبراهيم البيوك، عمرو زهير نوفل، لؤي علي أبو حصيرة، محمد فتحي اللحام، محمود جمعة الكردي، محمود مجدي أبو حماد، وليد محمد النزلي.

ويذكر أنه في تاريخ 23/8/2023م أعلن المجلس الأعلى للقضاء الشرعي عن أسماء المتسابقين المتأهلين للمقابلة الشفاهية وعددهم 10 متسابقين؛ بعد اجتيازهم الاختبارات الكتابية التي عقدها القضاء الشرعي بتاريخ 15/7/2023م لـ39 متسابق.
 

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