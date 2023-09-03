بلدية غزة تعلن حالة الطوارئ لمنع تمدد حريق مكب النفايات

غزة – وكالة الرأي:

أعلنت بلدية غزة، اليوم الأحد، حالة الطوارئ في مكب النفايات بمنطقة جحر الديك شرق المدينة في ظل استمرار الجهود لإطفاء الحريق الذي اندلع في الجهة الشمالية من المكب، وذلك لمنع تمدده واتساعه.

وقالت البلدية في بيان وصل وكالة "الرأي" إن كافة الطواقم تبذل جهوداً كبيرة منذ عصر الجمعة مع الدفاع المدني ووزارة الأشغال العامة، لإطفاء الحريق ومنع تمدده، بالرغم من قلة الإمكانيات وحاجة البلدية لآليات إطفاء الحريق.

وأضافت أن تمدد الحريق واتساع مساحته جاء بسبب ارتفاع درجات الحرارة وسرعة الرياح في ساعات الليل والفجر وليشمل أجزاء واسعة من المكب، محذرةً من توقف وصول النفايات للمكب في حالة استمرار الحريق واتساعه،

وأشارت البلدية، إلى أنها تواصلت مع كافة المؤسسات الدولية والإنسانية العاملة في المدينة وطلبت منها التدخل العاجل والتعاون مع البلدية لإخماد الحريق، ومنع وقوع كارثة بيئية تلوح في الأفق في حالة توسع الحريق واستمراره إلا أنها لم تتلقَ رداً إيجابياً حتى اللحظة.

ودعت البلدية المؤسسات الدولية للتدخل العاجل والتعاون مع البلدية لوقف الحريق لمنع وقوع كارثة بيئية وصحية، مؤكدةً أنها تواصل جهودها للحقيق في أسباب الحادث بالتعاون مع الجهات المختصة.

ولفتت إلى أن مكب النفايات يخدم 8 بلديات ويستقبل نحو 1000 طن من النفايات يومياً، موضحةً أنه في حالة استمرار الحريق قد يتم وقف وصول النفايات للمكب مما قد يتسبب بكارثة صحية وبيئة في المناطق والمدن التي يخدمها المكب.