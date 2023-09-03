الإدارة العامة للشؤون الإدارية بالصحة تتابع إنجازات بنود الخطة التشغيلية

غزة-وكالة الرأي

أكد أ.حماد محمود مدير عام الشؤون الإدارية خلال اجتماعه بمدراء الدوائر الإدارية على أهمية مراجعة وتحديث خطة الطوارئ الخاصة بالإدارة العامة للشؤون الادارية، وتحديد قوائم الاحتياج في مخازن اللوازم العامة بشكل دوري.

وتابع خلال اجتماعه تنفيذ بنود الخطة التشغيلية للعام الحالي، بما يحقق استمرار تنفيذ البرامج والمشاريع المدرجة في الخطة بكفاءة وفعالية بما يتناغم مع سياسة الوزارة،مشددا على ضرورة تعزيز الضبط الاداري الذي يمثل إشارة واضحة لمدى انتماء الموظف لعمله وإدراكه لمعنى الوظيفة وانعكاسه على الأداء الوظيفي.

وأكد أ.حماد أهمية المُضي قُدماً لاعتماد دليل إجراءات الادارة العامة للشؤون الادارية، بما يفضي لوجود وثيقة إدارية قانونية تعزّز مأسسة العمل وحوكمته.

وبين الاثر الايجابي لمتابعة العمل ميدانيا في مرافق وزارة الصحة من خلال الزيارات الميدانية في الاطلاع على آليات العمل وايجاد الحلول وتذليل العقبات التي قد تواجه سير العمل.