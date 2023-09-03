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وزارة الزراعة لـ "الرأي": 500 طن إنتاج غزة من "المانجا" هذا العام

03 أيلول / سبتمبر 2023 11:15

غزة - الرأي - بسام العطار:

قالت وزارة الزراعة، إن إنتاج قطاع غزة من محصول فاكهة المانجا بلغ هذا العام 500 طن، مشيرةً إلى أن المساحات المزروعة منه وصلت لـ 500 دونم.

وذكر المتحدث باسم الوزارة محمد أبو عودة خلال حديثه لوكالة "الرأي" أن زراعة المانجا في غزة يعتبر إرثاً تاريخياً يجب المحافظة عليه، مؤكدًا أن وزارة الزراعة عملت على زيادة المساحات المزروعة من المانجا، خاصة في محررة "طيبة " جنوب مدينة غزة.

ولفت أبو عودة، إلى أن مزارع المانجا لها احتياجات بيئية ومائية، ويتم الإشراف الكامل عليها من قبل الطواقم المختصة في وزارة الزراعة، لضمان استمرارية عملها وصولاً لتحقيق الاكتفاء الذاتي.

من جهته، بين مشرف مزرعة محرر طيبة المزارع محمود أبو كميل، أن الأصناف التي يتم زراعتها من المانجا في منطقة جنوب غزة "التومي، المايا، الكييت" لافتاً إلى كثرة الإقبال على نوعي "التومي والمايا".

وأوضح أبو كميل لوكالة "الرأي" أن وفرة الإنتاج هذا العام جاء بفضل الجهود التي يبذلها المزارعون، وفقاً للتعليمات والإرشادات الصادرة عن وزارة الزراعة، واللجنة المشرفة على إعادة تأهيل المزرعة.

وشدد على جودة الإنتاج التي وصلت لها مزرعة طيبة، بفترة وجيزة، مبيناً أن كثرة الاقبال على أنواع محددة من فاكهة المانجا تعود للذة الطعم والفائدة الكبيرة وعدم إدخال مواد خارجية في زراعتها.

وأفاد أبو كميل بأن المانجا لها فوائد عديدة منها انخفاض السعرات الحرارية وغنية بالعناصر الغذائية، خاصة فيتامين C، الذي يساعد على تقوية المناعة وامتصاص الحديد ونمو الخلايا وإصلاحها.

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