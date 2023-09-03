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السلامة المرورية تطلق فعاليات التوعية المرورية لطلاب المدارس

03 أيلول / سبتمبر 2023 11:27

السلامة المرورية تطلق فعاليات التوعية المرورية لطلاب المدارس
السلامة المرورية تطلق فعاليات التوعية المرورية لطلاب المدارس

غزة-وكالة الرأي 
أطلقت الإدارة العامة للهندسة والسلامة المرورية بوزارة النقل والمواصلات فعاليات التوعية المرورية لطلاب المدارس على مستوى قطاع غزة.

وبدأت أولى فعاليتها بتعليم الطلاب على كيفية استعمال جسر القرار الجديد الذي يربط شرق شارع صلاح الدين بغربه.

أكد أ. طلال القرشلي نائب مدير عام الإدارة العامة للهندسة والسلامة المرورية أن الهدف من الأنشطة التوعوية هو رفع مستوى الثقافة المرورية للحد من الحوادث.

وأضاف القرشلي بأن تدريب طلبة المدارس على كيفية استعمال الجسر في قطع الطريق هو مسؤولية مشتركة بين الإدارة العامة للهندسة والسلامة المرورية ومدارس التربية والتعليم.

من جانبه أضاف مدير دائرة التوعية أ. جواد كحيل بأنه سيكون هناك زيارات ميدانية لمتابعة فريق التوعية المرورية والاطلاع على عمله في الميدان.

الجدير بالذكر أن وزارة النقل والمواصلات تعمل على نشر التوعية المرورية لطلاب المدارس على مدار العام الدراسي.
 

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