وكالة الرأي الفلسطينية السياحة تستقبل 2686 زائراً في مواقعها الأثرية خلال أغسطس وكالة الرأي الفلسطينية "سلطة المياه " تجري مقابلات تشغيل مؤقت لعدة تخصصات مختلفة وكالة الرأي الفلسطينية الإدارة العامة للصناعة تصدر تقريرها لشهر أغسطس الماضي وكالة الرأي الفلسطينية الحركة الأسيرة تبدأ إضرابًا مفتوحًا عن الطعام منتصف سبتمبر وكالة الرأي الفلسطينية العمل والحكم المحلي تبحثان تطوير آليات احتساب الحقوق العمالية وكالة الرأي الفلسطينية السلامة المرورية تطلق فعاليات التوعية المرورية لطلاب المدارس وكالة الرأي الفلسطينية مديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة تنظم 42 زيارة ميدانية خلال أسبوع وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الزراعة لـ "الرأي": 500 طن إنتاج غزة من "المانجا" هذا العام وكالة الرأي الفلسطينية الإدارة العامة للشؤون الإدارية بالصحة تتابع إنجازات بنود الخطة التشغيلية وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال ينقل 120 أسيرًا من "نفحة" لعزل جماعي في "عوفر"
أخبار » الأخبار الحكومية

العمل والحكم المحلي تبحثان تطوير آليات احتساب الحقوق العمالية

03 أيلول / سبتمبر 2023 11:33

العمل والحكم المحلي تبحثان تطوير آليات احتساب الحقوق العمالية
العمل والحكم المحلي تبحثان تطوير آليات احتساب الحقوق العمالية

غزة-وكالة الراي
عقدت وحدة علاقات العمل ممثلة بمديرها د. شادي حلس والباحث القانوني أ. عبد الله الأسطل اجتماعاً مع مدير عام الموازنات في وزارة الحكم المحلي أ. هاني اللبابيدي وبحضور ممثلين عن الشئون القانونية في الوزارة، لبحث آليات احتساب الحقوق العمالية.

وتناول الاجتماع مستجدات القضايا العمالية للعاملين في البلديات، ومدى التزام الهيئات المحلية بما ورد في مذكرة التفاهم بين الجهتين بخصوص احتساب الحقوق العمالية ومكافأة نهاية الخدمة.

وتم الاتفاق على حوسبة كافة الإجراءات المتعلقة باحتساب الحقوق العمالية والمراسلات المتعلقة بالخصوص، لتسهيل الإجراءات واختصار المدة الزمنية التي تتطلب إنجاز مثل هذه المعاملات.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كتابان لأسيرين يبصران النور من داخل سجون الاحتلال

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟