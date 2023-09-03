العمل والحكم المحلي تبحثان تطوير آليات احتساب الحقوق العمالية

غزة-وكالة الراي

عقدت وحدة علاقات العمل ممثلة بمديرها د. شادي حلس والباحث القانوني أ. عبد الله الأسطل اجتماعاً مع مدير عام الموازنات في وزارة الحكم المحلي أ. هاني اللبابيدي وبحضور ممثلين عن الشئون القانونية في الوزارة، لبحث آليات احتساب الحقوق العمالية.

وتناول الاجتماع مستجدات القضايا العمالية للعاملين في البلديات، ومدى التزام الهيئات المحلية بما ورد في مذكرة التفاهم بين الجهتين بخصوص احتساب الحقوق العمالية ومكافأة نهاية الخدمة.

وتم الاتفاق على حوسبة كافة الإجراءات المتعلقة باحتساب الحقوق العمالية والمراسلات المتعلقة بالخصوص، لتسهيل الإجراءات واختصار المدة الزمنية التي تتطلب إنجاز مثل هذه المعاملات.

