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الإدارة العامة للصناعة تصدر تقريرها لشهر أغسطس الماضي

03 أيلول / سبتمبر 2023 11:39

الإدارة العامة للصناعة تصدر تقريرها لشهر أغسطس الماضي
الإدارة العامة للصناعة تصدر تقريرها لشهر أغسطس الماضي

غزة-وكالة الراي 
أصدرت الادارة العامة للصناعة في وزارة الاقتصاد الوطني تقرير عملها خلال شهر أغسطس الماضي.

وأوضحت الإدارة أن الفرق الهندسية بدائرة الرقابة الصناعية نفذت 44 جولة ميدانية شملت منشآت صناعية مختلفة في كافة محافظات قطاع غزة.

واكدت الطواقم أنها نفذت 7 زيارات بغرض إقامة منشأة صناعية و 9 زيارات بغرض ترخيص مصانع جديدة و 28 زيارة بغرض تجديد ترخيص مصانع و176 زيارة بغرض التفتيش والمتابعة والمراقبة والشكاوى.

كما وعملت 44 محضر أخذ عينة و63 محضر إفراج واستقبلت60 مراجع لدائرة الرقابة منها 3 شكاوى.

وعلى صعيد دائرة الترخيص الصناعي استقبلت الدائرة 210 مراجع من المواطنين وعملت على شطب وإغلاق إداري لمنشآت صناعية مغلقة 31 منشأة، وأعطت موافقة مبدئية للبدء في رخصة الحرف لعدد 14.

وحولت الدائرة إخطارات للدائرة القانونية عدد 43 إخطار وأعطت رخصة لإقامة11 مصنع.

ومنحت الدائرة تسهيلات لـ 8 مصانع للحصول على خصم من تعرفة الكهرباء.
 

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