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"سلطة المياه " تجري مقابلات تشغيل مؤقت لعدة تخصصات مختلفة

03 أيلول / سبتمبر 2023 11:45

"سلطة المياه " تجري مقابلات تشغيل مؤقت لعدة تخصصات مختلفة

غزة-وكالة الرأي 
أجرى مدير عام وحدة التخطيط والتوعية في سلطة المياه وجودة البيئة م.مازن البنا عدة مقابلات بالتعاون مع صندوق التشغيل الفلسطيني ووزارة العمل .

في حين تم اجراء مقابلات لاختيار 9 موظفين من اجمالي 28 متقدم بتخصصات مختلفة.

بدوره، بين  م.مازن البنا أن من ضمن المختارين عدة تخصصات منها مهندسي مياه و بيئة و نظم معلومات جغرافية و مبرمجين و مدخلي بيانات و اداريين و تكنولوجيا معلومات .

وأوضح البنا أن المقابلات استمرت حوالي 4 ساعات متتالية، ليأتي المشروع بدعم من صندوق التشغيل الفلسطيني و بالتنسيق مع وزارة العمل لدعم سلطة المياه و جودة البيئة بإنشاء قواعد بيانات لقطاعي المياه و البيئة و لاعداد وثائق مرجعية حول الواقع المائي و البيئي في قطاع غزة خلال فترة زمنية لا تزيد عن 5 أشهر قادمة.
 

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