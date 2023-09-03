"سلطة المياه " تجري مقابلات تشغيل مؤقت لعدة تخصصات مختلفة

غزة-وكالة الرأي

أجرى مدير عام وحدة التخطيط والتوعية في سلطة المياه وجودة البيئة م.مازن البنا عدة مقابلات بالتعاون مع صندوق التشغيل الفلسطيني ووزارة العمل .

في حين تم اجراء مقابلات لاختيار 9 موظفين من اجمالي 28 متقدم بتخصصات مختلفة.

بدوره، بين م.مازن البنا أن من ضمن المختارين عدة تخصصات منها مهندسي مياه و بيئة و نظم معلومات جغرافية و مبرمجين و مدخلي بيانات و اداريين و تكنولوجيا معلومات .

وأوضح البنا أن المقابلات استمرت حوالي 4 ساعات متتالية، ليأتي المشروع بدعم من صندوق التشغيل الفلسطيني و بالتنسيق مع وزارة العمل لدعم سلطة المياه و جودة البيئة بإنشاء قواعد بيانات لقطاعي المياه و البيئة و لاعداد وثائق مرجعية حول الواقع المائي و البيئي في قطاع غزة خلال فترة زمنية لا تزيد عن 5 أشهر قادمة.

