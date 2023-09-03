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السياحة تستقبل 2686 زائراً في مواقعها الأثرية خلال أغسطس

03 أيلول / سبتمبر 2023 11:50

السياحة تستقبل 2686 زائراً في مواقعها الأثرية خلال أغسطس
السياحة تستقبل 2686 زائراً في مواقعها الأثرية خلال أغسطس

غزة-وكالة الرأي 
استقبلت وزارة السياحة والآثار 2686 زائراً للمواقع الأثرية في قطاع غزة خلال شهر أغسطس المنصرم في سعيها المتواصل لنشر الوعي بفلسطين وتاريخها وتقديم خدماتها الإرشادية.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للآثار والتراث الثقافي د جمال أبوريدة أن الوزارة تفتح أبواب المواقع الأثرية للزائرين وتخصص طاقماً للتعريف بهذه المواقع والشرح الكامل عنها، حيث شهد الشهر الماضي زيارات دولية ومحلية أهمها زيارة وفد " المرصد الأورو متوسطي" ووفد من المؤسسات المحلية منها " جمعية الثقافة والفكر الحر ومركز دراسات المجتمع المدني".

وأضاف د. أبو ريدة بأن حرص الوزارة على النهوض بحالة الوعي العامة بالإرث التاريخي والحضاري للشعب الفلسطيني، يحملنا أمانة تكثيف جهدنا لتقديم أفضل ما يمكن للزوار وربطهم بجذور الأصالة على هذه الأرض.
 

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