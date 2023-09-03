الإدارة العامة للطرق تشارك في المرحلة الثانية من المخطط الإقليمي التنموي

غزة-وكالة الراي

شاركت الإدارة العامة للطرق والمشاريع بوزارة النقل والمواصلات في المرحلة الثانية من إعداد المخطط الإقليمي التنموي لمحافظات قطاع غزة 2023 – 2038، وبمشاركة الوزارات ذات العلاقة ومنسقي اللجان وبحضور خبراء اللجنة التوجيهية بهدف تحليل البيانات، المحددات والقيود، والمخاطر والمشاكل، والإمكانيات والفرص.

وقال م. محمد سرور نائب مدير عام الإدارة ورئيس لجنة قطاع النقل والمواصلات في المخطط الإقليمي:" أن المرحلة الأولى اشتملت على إعداد خارطة الأساس Base map لقطاع غزة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتوفير shape file الخاص بعملية الترميز والتعاون مع البلديات من خلال مشروع التسمية والترقيم للحصول على بيانات الطوابق والوحدات من أجل احتساب الكثافات العمرانية والبنائية والإنشائية والسكانية.

وتم تقديم عرضاً توضيحياً اشتمل على ثلاث محاور، المحور الأول متعلق بالمحددات والقيود التي تواجه التوسع العمراني والتي قد تكون طبيعية أو بشرية، والمحور الثاني تضمن تحديد المشاكل والتهديدات الرئيسية التي يجب مراعاتها أثناء عملية التخطيط لجميع القطاعات، ومن ثم تم شرح الإمكانات والفرص والتي تمثل المحور الثالث والأخير في الورشة.

وفي نفس السياق تم الانتقال إلى الجانب العملي من الورشة حيث تم تقسيم المشاركين إلى خمس مجموعات وهي: الموارد الطبيعية، التنمية الزراعية، التنمية العمرانية، التنمية الاقتصادية، تنمية السياحة والترفيه.

وتم وضع المحددات والقيود والمخاطر والمشاكل والإمكانيات والفرص من قبل كل مجموعة وتمت مناقشتها مع المشاركين تمهيدا لتنفيذ نفس العملية لكل لجنة من لجان المخطط الإقليمي التنموي.

الجدير بالذكر، أن وزارة النقل والمواصلات تسعى لتطوير قطاع النقل من خلال تبني المؤتمرات العلمية وكذلك ورش العمل التي تهتم بهذا المجال.

