وحدة التخطيط والتوعية بسلطة المياه تلتقي بالفنان الفلسطيني علي نسمان

غزة-وكالة الرأي

اجتمع مدير عام وحدة التخطيط والتوعية م.مازن البنا مع الفنان علي نسمان في مكتبه، وذلك لمناقشة عدة قضايا مختلفة متعلقة بالجوانب المائية والبيئية.

وأفاد الفنان علي نسمان أنه يجب تسليط الضوء على قضايا المياه والبيئة في قطاع غزة، نظرا لأهميتها وضرورة ابرازها.

وعد مدير عام وحدة التخطيط والتوعية م.مازن البنا أن قضايا المياه والبيئة تحتاج لتسليط الضوء عليها بشكل أكبر حتى يتم اطلاع المواطن الفلسطيني بأبرز المحاور الرئيسة بجانبي المياه والبيئة، بالاضافة الى امكانية صنع محتوى اعلامي خاص بمثل هذه القضايا.

وفي ختام اللقاء، تقدم الفنان علي نسمان بجزيل الشكر على هذا اللقاء، واعدا بأن يكون هناك محتوى جديد سيقدم للجمهور الفلسطيني خلال الايام المقبلة متعلق بقضايا المياه والبيئة.

في حين سلّم مدير مشروع الاطلس البيئي د.م.محمد النجار نسخة من الاطلس البيئي للفنان علي نسمان.

