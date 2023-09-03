مدير عام المستشفيات يكرم د.نعيم أيوب لبلوغه سن العطاء

غزة-وكالة الرأي

كرم د.محمد زقوت مدير عام المستشفيات د.نعيم أيوب استشاري النساء والتوليد بالإدارة العامة للمستشفيات لبلوغه سن العطاء، وذلك خلال الاجتماع الدوري لمجلس الادارة صباح اليوم.

وثمن د.زقوت جهود الدكتور أيوب خلال مسيرته العملية داخل مرافق وزارة الصحة توج آخرها في الادارة العامة للمستشفيات حيث توليه لملف النساء والتوليد والذي أبلى فيه بلاء حسنا وكان لها الأثر الكبير في تحسين الخدمة الصحية وتنظيمها، كذلك العمل ضمن فريق العمل الواحد حيث أفنى سنوات حياته لخدمة المرضى أثناء توليه رئيس قسم النساء والولادة بمجمع الشفاء وأيضا أثناء توليه منصب مدير مستشفى الحرازين سابقا وقد كان خير مثال للشخص المناسب في المكان المناسب، متمنيا لهم دوام الصحة والعافية.

من جانبه، وجه د.أيوب شكره لمدير عام المستشفيات ولمجلس ادارته على هذا اللفتة الرائعة التي تنم عن مدى التقدير والأخوة التي جمعت فريق الادارة العامة للمستشفيات على حب العمل والانتماء.

وقد سلم د.زقوت درع شكر للدكتور أيوب عرفانا وتقديرا لمسيرته العملية. يذكر أن الدكتور نعيم أيوب حاصل على الزمالة النمساوية في تخصص النساء والولادة العام 1999، و حصل على درجة الدكتوراه في ادارة المستشفيات من بريطانيا، وقد تم تعيينه في وزارة الصحة في العام 1992، وتقلد منصب رئيس قسم النساء والتوليد بمجمع الشفاء وبعدها عمل مدير ا لمستشفى الحرازين سابقا، ثم انتقل للعمل بالإدارة العامة للمستشفيات مديرا لدائرة النساء والتوليد سابقا، ثم تقلد منصب مستشارا لوزارة الصحة في تخصص النساء والتوليد العام 2017.

