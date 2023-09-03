الزراعة تطلق حملة الحمى القلاعية لمزارع الأبقار الحلوب

غزة-وكالة الرأي

أطلقت دائرة الخدمات البيطرية في المحافظة الوسطى بحملة تطعيم لمزارع الأبقار الحلوب في المحافظة.

وقامت فرق الخدمات البيطرية بسلسلة زيارات ميدانية تخللها تقديم لقاح الحمى القلاعية للأبقار الحلوب وذلك من أجل تعزيز وقايتها والحفاظ على سلامتها وسلامة منتوجاتها.

وجري خلال الزيارات الميدانية تقديم الإرشادات الصحية للمربين للمحافظة على جودة بيئة التربية.

واجرت فرق الخدمات البيطرية عملية تحديث لبيانات المربين ومزارع الأبقار الحلوب في المحافظة وذلك من أجل توفير البيانات الصحيحة والدقيقة لمتخذي القرار في قيادة الوزارة لتعزيز ودعم هذا القطاع الهام.

