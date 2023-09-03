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عشائر خانيونس تُعالج 200 قضيةً خلال شهر أغسطس

03 أيلول / سبتمبر 2023 12:55

عشائر خانيونس تُعالج 200 قضيةً خلال شهر أغسطس
عشائر خانيونس تُعالج 200 قضيةً خلال شهر أغسطس

غزة-وكالة الراي 

عالجت الإدارة العامة لشؤون العشائر والإصلاح في وزارة الداخلية والأمن الوطني بمحافظة خان يونس جنوب قطاع غزة 200 قضية خلال شهر أغسطس.

وأوضح أ. حمدان النجار مدير شؤون الإصلاح والعشائر في محافظة خانيونس أن القضايا المعالجة تنوعت بين قضايا مالية ومشاجرات واراضي وسرقة وغيرها.

وبين أنه تم إنجاز 85 قضية مشاجرة بين المواطنين و33 قضية مالية و35 حوادث، إلى جانب 31 قضايا عائلية و13 أراضي، بالإضافة إلى 8 قضايا أخرى.

ولفت النجار أنه تم تشكيل 10 لجان إصلاح خلال الشهر الماضي حيث تم الافراح عن 106 نزلاء من خلال اللجان التي تم عقدها للإصلاح بين المتخاصمين.

وبين أنه تم استرداد مبالغ مالية لصالح المواطنين بلغت 245 ألف 620 شيكل، و15 ألف و500 دولار، و116 ألف و660 دينار.

وأشارت العشائر إلى أنها تسعى جاهدة لإصلاح ذات البين ومعالجة جميع القضايا التي تصلهم بشكل ودي.

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