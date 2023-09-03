عشائر الشمال تعالج 166 قضية خلال أغسطس

غزة-وكالة الراي

عالجت إدارة شؤون العشائر ولجان إصلاح محافظة شمال غزة 166 قضية متنوعة خلال أغسطس الماضي، عبر مقرات لجانها ومكاتبها المنتشرة في أرجاء المحافظة.

وأوضحت إدارة شؤون العشائر أن طواقمها عالجت 88 قضية شجار، و20 قضية مالية و16 قضية حوادث مرورية، بالإضافة لـ 23 قضية عائلية و3 قضايا سرقة و2 قضية أراضي، و14 قضية أخرى متنوعة.

ولفتت عشائر الشمال إلى استرداد مبالغ مالية بقيمة 12300 شيكل، و5150 دولار، و25000 دينار لصالح عدد من المواطنين خلال أغسطس المنصرم.

وأشارت شؤون عشائر الشمال إلى الإفراج عن 127 موقوفًا ونزيلًا، ومعالجة قضايا أراضي بمساحة 750 متر، بجهود تسع لجان إصلاح تعمل بجميع مناطق المحافظة وتتبع شؤون عشائر الشمال.