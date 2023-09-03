"التنمية "تنظم يوماً طبياً مجانياً للعيون

غزة-وكالة الراي

نظم مركز تمكين المرأة و المجتمع النصيرات التابع لوزارة التنمية الإجتماعية الإدارة العامة للأسرة و المرأة و عبر وحدة النادي النسوي يوم طبي عيون مجاني بالتعاون مع مستشفى سان جون الطبي .

بدورها ،استقبلت مدير المركز أ.نعيمة سويدان الفريق الطبي من مستشفى سان جون و المكون من الطبيب عبد الله الكاشف و الحكيمة سحر شحادة و الحكيم أحمد رمضان

،مرحبةً بهم شاكرة لهم استمرار التعاون في تنفيذ الايام الطبية و التي تخدم الفئات الهشة من أبناء مجتمعنا , مثمنة لهم جهودهم و حسن تعاونهم و استمرار التنسيق و تقديم أفضل ما لديهم للجمهور عبر مركز تمكين النصيرات..

و أشارت سويدان بأن هذا اليوم يأتي بناءً على رغبة الجمهور الذين لم نستطع خدمتهم في اليوم الطبي السابق و استكمالاً لتقديم خدماتنا و التي تليق بجمهورنا الكريم ..

بدوره، أثنى الفريق الطبي على حسن التنسيق والتعاون مع المركز مبدياً استعداده لمواصلة تقديم خدماته عبر ايام طبية اخرى في الأيام المقبلة ..

من جهة أخرى قام الفريق الطبي بتنفيذ اليوم الطبي المجاني ،و الذي استهدف خلاله 40 حالة مابين علاج و فحص النظرو خلال الفحص المجهري قام بتحويل حالات إلى مستشفى سان جون للعيون،،،

و يأتي اليوم الطبي في إطار الخطة السنوية لمراكز التمكين و التي نسعى من خلالها لتقديم الخدمات الطبية المتنوعة للفئات الهشة من جمهورنا الكريم و ذلك عبر التعاون مع المؤسسات الصحية و الطبية المتنوعة



