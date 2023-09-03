التنمية البشرية تنفّذ دورة حول مبادئ الرقابة في المرافق الصحيّة

غزة-وكالة الراي

نفّذت الإدارة العامة لتنمية القوى البشرية دورة تدريبية حول مبادئ وأساسيات الرقابة الفاعلة في المرافق الصحيّة والتي استهدفت العاملين في الرقابة الداخلية بمختلف الفئات الإدارية والفنيّة والمالية .

بدوره، أكّد مدير عام تنمية القوى البشرية د.عبد السلام صبّاح أن إدارته تسعي لتنفيذ الدورات النوعية المختلفة والتي تهدف لتعزيز قدرات العاملين في مختلف التخصصات مما ينعكس إيجاباً على واقع الخدمة وتحقيق أفضل النتائج، مثمناً جهود مدرب الدورة على جهوده ومشاركته في التدريب.

وذكر د. صباح أن بعضاً من برامج التدريب جاءت ضمن اتفاقيات التدريب مع الجامعات لإنجاح وإنجاز برامج مختلفة من البرامج التدريبية، وتم الحصول مؤخراً على بعض التخصصات الطبية بما يخدم تطوير الموظفين وتحسين الإمكانيات التطويرية والمهنية، آملاً أن تضيف الدورة المزيد من الخبرة والمعلومات اللازمة في المجال.

من جهته، قدم مدير عام وحدة الرقابة الداخلية د.أيمن الحلبي للإدارة العامة لتنمية القوى البشرية وطاقم دائرة التدريب على تعاونهم في إنجاح البرنامج التدريبي، مؤكداً على اهتمام إدارته بتدريب وتطوير مهارات الكوادر متمنياً لهم يوماً دراسياً مثمراً. وقدم الدورة د.عامر حمادة رئيس مركز الجودة والتطوير في الكلية الجامعية، حيث تناول عدد من المحاور المتعلقة بمبادئ وأساسيات الرقابة.