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وزارة المواصلات تعزز التعاون مع ديوان الموظفين

03 أيلول / سبتمبر 2023 01:54

وزارة المواصلات تعزز التعاون مع ديوان الموظفين
وزارة المواصلات تعزز التعاون مع ديوان الموظفين

غزة- وكالة الرأي:

نظمت وحدة التخطيط وتطوير الأداء المؤسسي في وزارة النقل والمواصلات زيارة للمعهد الوطني للإدارة والقيادة بديوان الموظفين العام، وذلك من من باب تعزيز التعاون حول التدريب وتطوير مهارات الموظفين، من أجل التأكيد على التنسيق المستمر مع ديوان الموظفين العام من حول البرامج التدريبية التي يعقدها.

حيث قام نائب مدير عام وحدة التخطيط وتطوير الأداء المؤسسي أ. بهاء الأغا ومنسقة ملف التدريب أ. بدرية الهندي بزيارة أ. هاني حسونة مدير المعهد الوطني للإدارة والقيادة.

وخلال اللقاء تمت مناقشة أهم المواضيع التي تخص مواضيع الدورات التي يتم عقدها في المعهد، وآلية التنسيق لإعداد برامج تدريبية من خلال المعهد، كما تم التأكيد على ضرورة التواصل المستمر من خلال مجموعات التدريب التي يتم انشاؤها في تطبيق الواتس آب.


وبين بهاء الأغا أنه تم التعرف على آخر المستجدات حول التدريب ، بالإضافة إلى ضرورة الاستفادة من المواد التدريبية التي يتم نشرها عبر المجموعة، وبعض الدورات المجانية والتي تقدم عن بُعد.

وفي نهاية اللقاء قام الحضور بجولة على قاعات ومرافق المعهد والتعرف على أهم التقنيات الحديثة المستخدمة في التدريب.

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