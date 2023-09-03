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"التعليم" يعقد اجتماعاً للجنة الطوارئ الفرعية بمديرية غرب غزة

03 أيلول / سبتمبر 2023 01:56

"التعليم" يعقد اجتماعاً للجنة الطوارئ الفرعية بمديرية غرب غزة

غزة-وكالة الرأي 
عقد مدير التربية والتعليم أ. مازن نور الدين اجتماعاً للجنة الطوارئ الفرعية بمديرية غرب غزة بحضور رئيس لجنة الطوارئ أ. رفيق عوض ، وأعضاء لجنة الطوارئ الفرعية بالمديرية .

واستهل أ. مازن نور الدين الاجتماع بالترحيب بأعضاء لجنة الطوارئ الفرعية بمديرية غرب غزة مؤكداً على ضرورة جهوزية اللجنة تحسباً لأي طارئ خاصة في ظل التهديدات الإسرائيلية المتجددة على قطاعنا الحبيب.

وشدد مدير التربية والتعليم على ضرورة إعداد خطة متكاملة تتضمن كافة الجوانب الكفيلة بالحفاظ على سلامة طلبتنا ومدارسنا حال وجود أي تصعيد لا قدر الله .

بدوره استعرض الأستاذ رفيق عوض محاور خطة لجنة الطوارئ الفرعية بمديرية غرب غزة وناقش مع مدير التربية والتعليم وأعضاء لجنة الطوارئ أهم السبل الكفيلة بتفعيل دور لجان الطوارئ في المدارس وصولاً إلى الحفاظ على أمن وسلامة المدارس التي قد تتضرر في حال نشوب أي عدوان على مدارسنا.

وأكد عوض أن الخطة المعدة تتضمن تنفيذ محاكاة لعمليات إخلاء طلبة المدارس بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة وذلك خلال الفصل الدراسي الحالي بهدف منع تدافع الطلبة وضمان أسهل الطرق لوصولهم إلى منازلهم بشكل آمن.
 

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