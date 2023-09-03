تواصل عمليات إطفاء الحريق المندلع في مكب النفايات شرق غزة

غزة – وكالة الرأي:

تواصل طواقم بلدية غزة جهود إطفاء الحريق الذي نشب في الجهة الشمالية من مكب النفايات في منطقة جحر الديك شرق المدينة، ومنذ اللحظات الأولى للحريق بذلت البلدية جهوداً كبيرة بالتعاون مع طواقم الدفاع المدني ووزارة الأشغال العامة لوقف تمدد الحريق واتساع مساحته إلا أن ارتفاع درجات الحرارة وسرعة الرياح في ساعات الليل والفجر أدى لاتساع رقعة الحريق لتشمل أجزاء واسعة من المكب.

وقال مسؤول الإعلام في بلدية غزة، حسني مهنا، لـ"وكالة الرأي"، إن الجهود التي تبذلها طواقم بلدية غزة ومجلس الخدمات المشترك للنفايات الصلبة في محافظتي غزة والشمال بالإضافة لطواقم الدفاع المدني وطواقم وزارة الأشغال للسيطرة على النيرات المشتعلة في مكب النفايات شرق مدينة غزة في منطقة جحر الديك، مستمرة لليوم الثالث على التوالي

وأكد مهنا أن النيرات ازدادت رقعتها خلال الساعات الماضية بسبب اشتداد الرياح وارتفاع درجات الحارة

بدوره قال المدير التنفيذي لمجلس الخدمات في غزة الشمال، المهندس عبد الرحيم أبو القمبز لـ"وكالة الرأي"، إنه تم جلب 3 جرافات وعدد من الشاحنات والاستعانة بمقدرات وزارة الأشغال والدفاع المدني منذ اللحظات الأولى لاندلاع الحريق.

وقال إن الحريق كبير جداً، مؤكداً أن كافة الجهات تبذل الجهود للسيطرة على الحريق، ومن المتوقع أن تستمر عملية اخماده نحو أسبوع كامل.

ومنذ اندلاع الحريق عصر يوم الجمعة تواصلت البلدية مع كافة المؤسسات الدولية والإنسانية العاملة في المدينة وطلبت منها التدخل العاجل والتعاون مع البلدية لإخماد الحريق ومنع وقوع كارثة بيئية تلوح في الأفق في حالة توسع الحريق واستمراره إلا أنها لم تتلقى رداً ايجابياً حتى اللحظة، وبناءً عليه قررت البلدية ما يلي:

وتم إعلان حالة الطوارئ في مكب النفايات واستمرار الجهود لإطفاء الحريق ومنع تمدده وقد تضطر البلدية لوقف وصول النفايات للمكب في حالة استمرار الحريق واتساعه.