الاحتلال يعتقل شاباً من باب حطة بالقدس

القدس المحتلة – وكالة الرأي :

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الأحد، الشاب مصعب أبو غزالة من باب حطة، أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال نقلت الشاب أبو غزالة إلى مركز تحقيق القشلة، في البلدة القديمة.