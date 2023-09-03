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الاحتلال يعتقل شاباً من باب حطة بالقدس

03 أيلول / سبتمبر 2023 04:58

القدس المحتلةوكالة الرأي :

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الأحد، الشاب مصعب أبو غزالة من باب حطة، أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال نقلت الشاب أبو غزالة إلى مركز تحقيق القشلة، في البلدة القديمة.

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