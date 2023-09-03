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لجنة الداخلية والأمن بالتشريعي: التحقيقات جارية لمعرفة أسباب حريق مكب النفايات

03 أيلول / سبتمبر 2023 08:31

غزةوكالة الرأي :

قالت لجنة الداخلية والأمن والحكم المحلي في المجلس التشريعي الفلسطيني، إن التحقيقات لا زالت جارية لمعرفة أسباب الحريق المندلع في مكب النفايات بمنطقة جحر الديك شرق مدينة غزة.

وأكدت في بيان لها وصل "وكالة الرأي" مساء اليوم، أنها تابعت عن كثب مجريات هذا الحريق، واطلعت على الجهود الكبيرة التي تبذلها  بلديه غزه والدفاع المدني ووزارة الاشغال العامة وبمتابعة وزارة الحكم المحلي لمحاصره هذا الحريق وصولا الى اخماده.

واطلعت اللجنة من البلدية اجراءاتها إزاء الحريق من إعلان حالة الطوارئ وتشكيل خلية ازمة لمتابعة الحدث على مدار الساعة، وبذل الجهود المضنية لاخماد هذا الحريق الذي قد يمتد لايام بسبب كثافه النيران وارتفاع درجات الحراره ولقلة الامكانيات وعدم توفر المعدات الحديثة، وذلك بسبب الحصار المفروض عل قطاع غزة منذ سبعة عشر عاما.

وأوضح رئيس البلدية د.يحيى السراج للجنة ان التأخر في اخماد الحريق بسرعة كبيرة قد يتسبب بكارثه بيئيه وصحية ضخمه في منطقه واسعه مجاورة للحريق من جميع الجهات، مناشداً المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية والمؤسسات الخيرية واصحاب الضمائر الحية لعدم التاخر في تقديم المساعدة العاجلة الطارئة للبلدية والدفاع المدني بالمعدات الحديثة القادرة على اخماد مثل هذا الحريق الضخم.

وثمنت اللجنة الجهود الكبيرة التي تبذلها البلدية والدفاع المدني رغم قلة الامكانيات المتهالكة لمحاصرة الحريق وصولا لاخماده، لانقاذ المنطقة من كارثة بيئية وصحية قد يتسببها التاخر في اخماد الحريق بسبب قلة الامكانيات والمعدات.

وطالبت اللجنة المجتمع الدولي واصحاب الضمائر الحية للإسراع بفك الحصار عن قطاع غزة، وتحميل الاحتلال الصهيوني المسؤولية الكاملة عن هذا الحريق والكوارث المماثلة التي تسببها بفعل الحروب والحصار على قطاع غزة.

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