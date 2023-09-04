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5 علامات تشير إلى استخدامك منظفا غير مناسب لبشرتك

04 أيلول / سبتمبر 2023 08:04

5 علامات تشير إلى استخدامك منظفا غير مناسب لبشرتك
5 علامات تشير إلى استخدامك منظفا غير مناسب لبشرتك

المنظف هو منتج تجميلي مصمم خصيصًا لإزالة الأوساخ والشوائب والزيوت والمكياج من الجلد، ويساعد على تنظيف المسام ويترك البشرة تشعر بالانتعاش، ومن الممكن أن يصبح منظف الوجه غير مناسب لنوع بشرتك أو إذا كان لديك مشكلة جلدية محددة، وإليك علامات تشير إلى استخدامك منظف غير مناسب لبشرتك، وفقًا لما نشره موقع "ndtv".

تتضمن بعض العلامات التي تشير إلى ضرورة عدم استخدام المنظف ما يلي:
- إذا كنت تعاني من احمرار أو حكة أو حرقان أو أي شكل آخر من أشكال التهيج بعد استخدام المنظف، فقد لا يكون مناسبًا لبشرتك.

-إذا ترك المنظف بشرتك جافة جدًا أو مشدودة أو متقشرة، فقد يكون قاسيًا جدًا بالنسبة لنوع بشرتك.

-إذا أصبحت بشرتك أكثر دهنية أو تعرضت لحبوب متكررة بعد استخدام المنظف، فقد يكون مقشرًا للغاية أو غير متوافق مع بشرتك.

-إذا كنت تعاني من رد فعل تحسسي مثل الطفح الجلدي أو التورم بعد استخدام المنظف، فمن المهم التوقف عن الاستخدام واستشارة طبيب الجلدية.

-من الضروري اختيار منظف مناسب لنوع بشرتك (دهنية، جافة، مختلطة، حساسة، إلخ) أو لمشاكل جلدية معينة (حب الشباب، الشيخوخة، فرط التصبغ، إلخ) لضمان الحصول على أفضل النتائج وتجنب أي ردود فعل سلبية.

التنظيف العميق للبشرة يساعد على إزالة الأوساخ من المسام، من خلال اتباع الطرق التالية:
قومى بتقشير وجهك من 2 إلى 3 مرات فى الأسبوع لإزالة الأوساخ والجلد الميت.

استخدمى قناع الوجه للتخلص من شوائب بشرتك.

تجربة التقشير الكيميائى لإزالة الطبقة العليا من بشرتك.

قومى بزيارة طبيب الأمراض الجلدية، إذا كنت تعانين من انسداد المسام، ليصف لك العلاج المناسب لحالتك.

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