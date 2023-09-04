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الاحتلال يعتقل 9 مواطنين بالضفة بينهم سيدة

04 أيلول / سبتمبر 2023 08:17

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

الضفة المحتلة – وكالة الرأي:  

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، 9 مواطنين بينهم سيدة من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت السيدة حنان البرغوثي شقيقة الأسير نائل البرغوثي، والأسير المحرر ياسر فحل من بلدة كوبر شمال رام الله.

وأضافت المصادر، أن القوات اعتقلت المواطنين: نهاد أبو كشك، وهشام جاد الله من نابلس، ورضا علي أبو شما من بلدة طمون جنوب طوباس.

وذكرت أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عقل رمزي عقل من بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية، والشاب محمد سمير المصري من بلدة كفر مالك شرق رام الله.

وأشارت إلى أن القوات اعتقلت الأسير المحرر توفيق الحروب ونجله أحمد بعد مداهمة منزلهما في قرية دير سامت جنوب غرب الخليل.

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