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اليابان تسجل أسخن صيف منذ عام 1898

04 أيلول / سبتمبر 2023 08:28

اليابان تسجل أسخن صيف منذ عام 1898
اليابان تسجل أسخن صيف منذ عام 1898

أعلنت الأرصاد الجوية اليابانية أن صيف هذا العام، كان الأكثر سخونة في البلاد منذ بدء تأريخ الحرارة في اليابان عام 1898.

وأوضحت الوكالة أن اليابان "شهد بين يونيو وأغسطس متوسط درجات حرارة هو الأعلى منذ بدء تسجيل هذه البيانات عام 1898. حيث كان متوسط درجات حرارة الصيف أعلى بفارق كبير في شمال البلاد وشرقها وغربها".

واضافت في بيان "بلغ متوسط درجات الحرارة غير الاعتيادية في اليابان استنادا إلى ملاحظات في 15 موقعا مختلفا، +1.76 درجة مئوية وهو ما يتجاوز بكثير متوسط عام 2010 (+1.08 درجة مئوية) التي كانت الأعلى على الإطلاق" منذ بدء تسجيل الإحصاءات في عام 1898".

ووصلت درجات الحرارة القصوى والدنيا إلى أرقام قياسية، في العديد من الأماكن في كافة أنحاء البلا، كما هي الحال في مدينة إيتويغاوا، حيث بلغت درجة الحرارة الدنيا إلى 31.4 درجة مئوية في 10 أغسطس، وهو أعلى مستوى في البلاد وفقا لوكالة الارصاد.

وجاء في البيان "مقارنة بالسنوات التي كان فيها متوسط درجات الحرارة في الصيف مرتفعا بشكل خاص (2010 و2013 و2018 و2022)، زاد عدد الأيام شديدة الحرارة بشكل ملحوظ اعتبارا من نهاية يوليو ليصبح الأعلى منذ عام 2010".

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