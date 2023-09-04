معطف يجعلك غير مرئي!

يقوم فريق من الباحثين من جامعة مانشستر بتطوير معطف تمويه حراري يجعل البشر غير مرئيين لكاميرات الأشعة تحت الحمراء.

ماذا يعني كونك غير مرئي؟ يعرّف القاموس الاختفاء على أنه الحالة التي لا يمكن فيها رؤية كائن ما ، ويعتبر هذا الكائن غير مرئي في مثل هذه الحالة.

تكون الأشياء مرئية عندما تعكس الضوء من نفسها ، لذلك يعتبر الشيء غير مرئي عندما لا يعكس الضوء ولا يمتصه. موضوع اختفاء الإنسان ظاهرة تم بحثها على نطاق واسع. تواصل مع موقع ثقفني لمشاهدة تحقيق هذا المهم.



اختفاء الإنسان مع معطف فقط



يبدو أنه تم تصميم معطف في جامعة مانشستر ، والذي تمكن من تحقيق الحلم الطويل الأمد للبشر ، وهو أن تكون غير مرئي. سيتم إصدار مثل هذه الدعوى قريبًا ، ويعتقد الباحثون أن المنتج النهائي لأبحاثهم سيكون جاهزًا في السنوات الخمس إلى العشر القادمة.



يكتب Walbeck في بيان حول هذا: الغرض من تصميم الغلاف المذكور هو جعل جسم الإنسان غير مرئي أمام كاميرات الأشعة تحت الحمراء. هذا المعطف المبرمج بالكمبيوتر يجعل البشر أقرب إلى إنتاج عباءة الاختفاء.

السمة الفريدة لمعطف الاختفاء

وفقًا لهذه الشركة ، فإن الغلاف غير مرئي ليس فقط في الضوء العادي ولكن أيضًا في طيف الأشعة تحت الحمراء. يتكون النموذج الأولي لطبقة التمويه الحراري هذه من 42 رقعة من الجرافين ، كل منها مصنوع من 100 طبقة من الجرافين النقي.

يمكن التحكم في هذه الرقع بشكل منفصل دون الحاجة إلى تغيير درجة الحرارة والتحكم في الإشعاع الحراري على سطح الغلاف. توجد أسلاك ذهبية وفضية في كل رقعة ويمكن تطبيق الفولتية المختلفة عليها. يضغط الجهد الكهربائي على الأيونات بين طبقات الجرافين ، وكلما زاد الضغط تحت الضغط ، قل الإشعاع الحراري.

يمكن برمجة جزء رئيسي في كل رقعة بشكل فردي لإصدار مستويات مختلفة من الإشعاع الحراري ، بحيث يمكن للطبقة التمويه في محيطها وتصبح غير مرئية لكاميرات الأشعة تحت الحمراء.

قرر الباحثون الآن تقليل حجم ألواح الجرافين من أجل تحسين قدرات طبقة التمويه. إذا كنت لا تستطيع النوم جيدًا بسبب التفكير في أن تصبح غير مرئي وفوائده ، فلا تفوت مقالة كيفية النوم الجيد التي يجب أن تتعلمها .