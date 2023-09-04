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رضيعة ترفع رأسها وتحاول الزحف في عمر 3 أيام

04 أيلول / سبتمبر 2023 08:50

رضيعة ترفع رأسها وتحاول الزحف في عمر 3 أيام
رضيعة ترفع رأسها وتحاول الزحف في عمر 3 أيام

في واقعة غريبة ونادرة بدأت طفلة مولودة حديثاً برفع رأسها والاستلقاء على بطنها في محاولة للزحف بعد ثلاثة أيام فقط على ولادتها، وسط ذهول والدتها التي وثَّقت تلك الحادثة عبر مقطع فيديو انتشر بشكلٍ واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، موقع ثقفني والتفاصيل.

هذا وقد وثَّقت السيدة “سامانثا ميتشل”، من وايت أوك، في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، تلك اللحظات المذهلة بينما كانت الطفلة “نيلا دايس تساباري” تستلقي على بطنها وتصدر بعض الأصوات وترفع رأسها لتنظر حولها، محاولةً أن تزحف، كما يُظهر الفيديو صدمة الأم وهي تسأل والدتها  “هل هذا طبيعي؟” قبل أن تجيب الأخيرة “لا، عمرها ثلاثة أيام”.

وأكَّدت سامانثا (34 سنة)، إنَّها صورت الحادثة في المستشفى بينما كان عمر الطفلة يومين ونصف اليوم لأنها كانت تعلم أن أحداً لن يصدِّق ما حدث دون توثيقه بالفيديو، معبرة عن دهشتها لأنَّ ابنتها استمرت في محاولة الزحف لمدة دقيقة كاملة.

لم تقف مفاجآت نيلا عند هذا الحد، حيث أكَّدت سامانثا، أن ابنتها قد تمكَّنت من التدحرج على البطن والظهر في سن 18 يوم، كما حاولت التحدث عند عمر الشهر ونصف الشهر، وفي نحو الشهرين، كانت تتدحرج من ظهرها إلى بطنها أيضاً، أمَّا في عمر ثلاثة أشهر فقد بدأت بالوقوف مع بعض الدعم، مشيرة إلى أنها تصاب بصدمة كل يوم من قوة طفلتها التي قد تبدأ بالمشي قي وقتٍ مبكرٍ.

العمر الطبيعي للزحف هو 9 أشهر

وعلَّقت أم “الطفلة المذهلة” على الحادثة كاشفة أنَّها كانت تعمل كجليسة للأطفال معظم حياتها ولديها حالياً 20 عاماً من الخبرة في التعامل مع الأطفال إلَّا أنَّها لم ترَ شيئاً كهذا من قبل، وأشارت سامانثا أنَّ الطريقة التي رفعت بها “نيلا” رأسها بينما كانت تثرثر قد تركتها “في حالة صدمة كاملة”.

يذكر أنَّ متوسط عمر الطفل عند بداية محاولات الزحف وفقاً للتقديرات العلمية هو قرابة تسعة أشهر، وهو ما يشير إلى أنَّ الطفلة المذهلة نبلا تسبق الوقت وتقوم باختصار المراحل بشكل سريع جداً.

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