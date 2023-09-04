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وزارة العمل تفتتح العام التدريبي المهني الجديد 2023/2024

04 أيلول / سبتمبر 2023 09:15

غزةوكالة الرأي:  

افتتحت وزارة العمل، العام التدريبي الجديد 2023/2024، لمتدربي مراكز التدريب المهني في قطاع غزة.

وأوضح مدير عام التدريب المهني عبد الله كلاب، أن الوزارة بدأت اليوم العام التدريبي في جميع مراكز التدريب المهني، "مركز تدريب مهني الشمال، مركز تدريب مهني الإمام الشافعي – غزة، مركز تدريب مهني دير البلح، مركز تدريب مهني خانيونس، مركز تدريب مهني رفح".

وأشار كلاب إلى تسجيل 4226 متدرب ومتدربة للالتحاق بالعام التدريبي الجديد، تقدم منهم 2309 لامتحانات القبول، وتم قبول نحو 700 متدرب ومتدربة، في 17 تخصصا مهنيا بنظام الدبلوم المهني، موزعين على 33 شعبة في جميع مراكز التدريب المهني.

وأكد حرص وزارة العمل على إنجاح العام التدريبي الجديد، وتقديم كافة التسهيلات التي تضمن حصول المتدربين على الكفايات المهنية اللازمة، وتعليم المهنة بكل تفاصيلها وفقا لاحتياجات ومتطلبات سوق العمل.

ودعا مدير عام التدريب المهني جميع المتدربين والمتدربات إلى الالتزام بالخطة التدريبية، ومتابعة جميع المستجدات، من أجل إتقان المهنة، وتعليم كافة فنونها، للمنافسة المستقبلية في سوق العمل.

وتقدم وزارة العمل خدمات التدريب المهني المجاني في 17 تخصصا مهنيا بنظام الدبلوم المهني، والعديد من التخصصات بنظام الدورات المهني القصيرة، في جميع مراكز التدريب المهني الخمسة بقطاع غزة.

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