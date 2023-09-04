أرسنال ينتصر على مانشستر يونايتد 3-1 في مباراة مثيرة

في مباراة مثيرة، انتزع أرسنال فوزاً قاتلاً على مانشستر يونايتد بتسجيله هدفين في الوقت البدل من الضائع من المباراة ليخرج فائزاً 3-1.

وبدأ اللقاء متكافئاً، لكن مانشستر يونايتد تقدم مبكراً بهدف من ماركوس راشفورد في الدقيقة 27.

لكن أرسنال رد سريعاً بهدف من مارتن أوديغارد في الدقيقة 28.

وسيطر الحذر على أداء الفريقين في الشوط الثاني، لكن أرسنال نجح في تسجيل هدفين في الوقت البدل من الضائع عن طريق ديكلان رايس وغابريال جيزوس.

وعلى ملعب أنفيلد، حقق ليفربول فوزاً عريضاً على أستون فيلا بثلاثية نظيفة.

وسجل أهداف ليفربول دومينيك سوبوسولاي (3)، باتي كاش (22 بالخطأ في مرمى فريقه)، ومحمد صلاح (55).

ورفع ليفربول رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثالث، بينما مني مانشستر يونايتد بخسارته الثانية هذا الموسم ليبقى رصيده 6 نقاط.

وجاءت أبرز أحداث المباراة كما يلي:

مانشستر يونايتد يتقدم بهدف من راشفورد في الدقيقة 27.

أرسنال يرد بهدف من أوديغارد في الدقيقة 28.

المباراة تنتهي بالتعادل 1-1 في نهاية الوقت الأصلي.

أرسنال يسجل هدفين في الوقت البدل من الضائع عن طريق رايس وجيزوس.

ليفربول يفوز على أستون فيلا بثلاثية نظيفة.

ليفربول يرفع رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثالث.

مانشستر يونايتد يعاني من بداية سيئة هذا الموسم.