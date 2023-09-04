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مستوطنون يقتحمون "الأقصى" بحماية قوات الاحتلال

04 أيلول / سبتمبر 2023 09:27

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

القدس المحتلة - وكالة الرأي:

اقتحم مستوطنون، اليوم الإثنين، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد شهود عيان، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدَّوا طقوسا تلمودية.

ونشرت قوات الاحتلال عناصرها في باحات الأقصى وعند أبوابه، وذلك لتأمين اقتحامات المستوطنين والتضييق على حركة تنقل الفلسطينيين في ساحات الحرم.

وتواصل "منظمات الهيكل" المزعوم حشد أكبر عدد ممكن من المستوطنين لتنفيذ اقتحامات واسعة وجماعية للمسجد الأقصى خلال موسم الأعياد اليهودية المقبلة، الذي يعد الأطول هذا العام.

وتبدأ الأعياد اليهودية برأس "السنة العبرية" يومي السبت والأحد الموافقَين 16 و17 أيلول/ سبتمبر الحالي، وتليه أيام "التوبة العشر" التي تتكثف فيها الاقتحامات، ومن ثم "عيد الغفران" يوم الإثنين 25 من الشهر نفسه، ثم "عيد العرش" الذي يبدأ من يوم السبت 30 أيلول/ سبتمبر، وحتى السبت 7 تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

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